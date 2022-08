Usa, lo scrittore Salman Rushdie aggredito sul palco e ferito al collo (Di venerdì 12 agosto 2022) Salman Rushdie, 75 anni, scrittore britannico di origine indiana, autore del celebre libro I versetti satanici, è stato aggredito a coltellate. È avvenuto il 12 agosto a Chautauqua, nello Stato di New York, in America, dove Rushdie teneva una conferenza. Stando ai testimoni oculari, un uomo è balzato all’improvviso sopra il palco dove si trovava lo scrittore e lo ha assalito violentemente. L’aggressore di Salman Rushdie è caduto, subito dopo l’assalto, e la polizia lo ha fermato. Lo riporta l’Associated Press. La polizia dello Stato di New York ha poi annunciato che Rushdie è stato ferito al collo da un’arma da taglio. Un elicottero ha trasportato lo scrittore in un ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 agosto 2022), 75 anni,britannico di origine indiana, autore del celebre libro I versetti satanici, è statoa coltellate. È avvenuto il 12 agosto a Chautauqua, nello Stato di New York, in America, doveteneva una conferenza. Stando ai testimoni oculari, un uomo è balzato all’improvviso sopra ildove si trovava loe lo ha assalito violentemente. L’aggressore diè caduto, subito dopo l’assalto, e la polizia lo ha fermato. Lo riporta l’Associated Press. La polizia dello Stato di New York ha poi annunciato cheè statoalda un’arma da taglio. Un elicottero ha trasportato loin un ...

