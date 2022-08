Uomini e Donne: la drastica decisione di Piersilvio Berlusconi, fan preoccupati (Di venerdì 12 agosto 2022) Il nuovo palinsesto di Canale 5 ci offre delle inattese sorprese. Tra le varie, lo slittamento di Uomin e Donne, che comincerà con un po' di ritardo ripsetto a quanto previsto. La nuova stagione televisiva è ormai alle porte. I palinsesti tv sono completi e con qualche piccolo ritocchino ausiliario saranno perfetti. I giochi si apriranno nel fine settimana del 17 e 18 settembre. I telespettatori aspettano con ansia di sintonizzarsi Su Canale 5 per seguire gli appuntamenti di Amici di Maria De Filippi, di Verissimo e, naturalmente, nel Grande Fratello Vip 7. In queste ultime settimane del mese di agosto i vertici di Cologno Monzese stanno definendo gli ultimi dettagli: i programmi e la data in cui andranno in onda. I telespettatori più agguerriti sono in fervente attesa. Tutti vogliono sapere quando cominceranno i loro programmi preferiti. I vertici di Cologno Monzese ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 12 agosto 2022) Il nuovo palinsesto di Canale 5 ci offre delle inattese sorprese. Tra le varie, lo slittamento di Uomin e, che comincerà con un po' di ritardo ripsetto a quanto previsto. La nuova stagione televisiva è ormai alle porte. I palinsesti tv sono completi e con qualche piccolo ritocchino ausiliario saranno perfetti. I giochi si apriranno nel fine settimana del 17 e 18 settembre. I telespettatori aspettano con ansia di sintonizzarsi Su Canale 5 per seguire gli appuntamenti di Amici di Maria De Filippi, di Verissimo e, naturalmente, nel Grande Fratello Vip 7. In queste ultime settimane del mese di agosto i vertici di Cologno Monzese stanno definendo gli ultimi dettagli: i programmi e la data in cui andranno in onda. I telespettatori più agguerriti sono in fervente attesa. Tutti vogliono sapere quando cominceranno i loro programmi preferiti. I vertici di Cologno Monzese ...

