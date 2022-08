Ultime Notizie – Incidente su lavoro | operaio 60enne muore folgorato nel catanese

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ennesima morte sulnel. Unsessantenne N.C. di Militello Val di Catania, ha perso la vitaieri sera a Caltagirone mentre eseguiva un intervento di riparazione su un palo della corrente di una linea di media tensione. Lo rendono noto Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil siciliane in un comunicato nel quale esprimono il loro cordoglio. “In attesa che la magistratura accerti le dinamiche di questo ennesimosul– scrivono le organizzazioni sindacali – ci stringiamo ai familiari per la grave perdita del congiunto. Non ci sono parole che possano esprimere il dolore e la costernazione per morti assurde che possono e devono essere evitate”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione