Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Letta | “Destra vuole sfasciare il sistema”

(Di venerdì 12 agosto 2022) “Lail, dopo aver fatto cadere il governo Draghi oggi c’è un preavviso di sfratto al Quirinale”. Lo ha detto Enricoal sito della Stampa. Berlusconi si è autocandidato al Colle? “Berlusconi era il candidato del centroa gennaio per il Quirinale, quella candidatura si è fermata come sappiamo. Il messaggio di oggi è quello”, la replica del segretario del Pd. “La precisazione di Berlusconi mi sembra che sia assolutamente una conferma di quello che ha detto. Ha chiaramente detto ‘Mattarella te ne devi andare’. Il messaggio – spiega ancora– è chiaro”. “E’ evidente – ha poi sottolineato il dem – che esiste una fortissima preoccupazione legata non soltanto al passato, noi non facciamo una campagna elettorale sul fascismo, ...

Corriere : Berlusconi: “Col presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi”. Letta replica: “Destra pericolosa” - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Mosca: Se catastrofe nucleare responsabili #Biden e #Zelensky. ?? Zelensky ai militari:… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - bizcommunityit : Elezioni politiche 2022, ultime notizie di oggi | Berlusconi: «Con presidenzialismo Mattarella dovrebbe... - News24_it : Elezioni politiche 2022, ultime notizie di oggi | Berlusconi: «Con presidenzialismo Mattarella dovrebbe... - Corrie… -

Il Sole 24 ORE

Buoneper gli statunitensi arrivano dalle pompe di benzina, con il prezzo medio di un ... a settembre, l'aumento potrebbe essere 'solo' di 50 punti e non di 75, come deciso alledue ...... 14 agosto, con traffico intenso per lepartenze per le vacanze e per il ponte di Ferragosto,... orario aperitivo, le principalipubblicate sul sito! Ho letto e accettato l' Informativa ... Ucraina ultime notizie. Grano e mais: prima nave in Italia in rada a Ravenna Nelle ultime ore, però, sembra essere tornata in auge la possibilità di vedere Milinkovic-Savic con la maglia della Juventus. Andiamo a vedere cosa potrebbe favorire la trattativa. LaPresse In mezzo ...Roma per arrivare a Belotti serve cedere: il piano Il mercato della Roma rimane ancora bloccato visto che prima di poter arrivare a Belotti, il club gialloross ...