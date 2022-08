Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Berlusconi | “Se passa presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi”

(Di venerdì 12 agosto 2022) “Ilesalta la democrazia, in Francia e Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c’è stato alcun governo eletto dal popolo”. Lo dice Silvio, ospite di Radio Capital. “Se entrasse in vigore il– spiega il leader azzurro –, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo”. “Una mia candidatura? Mah, restiamo alle cose attuali…”, conclude. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : Dopo giorni di attesa è stato definito l'accordo elettorale tra il leader di #ItaliaViva, Matteo #Renzi, e quello d… - fanpage : 'Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per #Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 28.433 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute,… - TuttoASRoma : Dybala quota 100: una prima con gol per mettere subito le ali alla Roma di Mou - junews24com : Martial Juve (Tuttosport), contatto con lo United a Torino! I dettagli - -

Il Sole 24 ORE

Oggi i primi simboli dei partiti al Colle per le prossime elezioni. Intesa Calenda Renzi per il terzo polo. Guiderà la campagna elettorale il leader di Azione: 'Intesa che durerà'. Via libera del ...Per Kluivert, oltre al Fulham, nelleore si sono fatti vivi due club italiani, oltre a una ... Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le12 agosto 2022 Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 28.433 nuovi casi (-33,8% su base settimanale) e 130 ... Le parole d’ordine, per una campagna elettorale balneare che scivola come sabbia tra le dita passando da una chiacchiera da ombrellone ad un commento sui social, sono quelle che ispirano un richiamo i ...Raddoppiati i fondi per il servizio privato, verifiche sull’appalto. E sul presunto spreco incombe l’ombra della Corte dei Conti ...