Tennis: torneo Cincinnati. Djokovic si cancella ma spera in Us Open (Di venerdì 12 agosto 2022) Negli Stati Uniti potrebbero cambiare le regole d'ingresso per chi non è vaccinato contro il Covid - 19 ROMA - Dopo Toronto, Novak Djokovic si cancella anche dal tabellone principale del Masters 1000 ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Negli Stati Uniti potrebbero cambiare le regole d'ingresso per chi non è vaccinato contro il Covid - 19 ROMA - Dopo Toronto, Novaksianche dal tabellone principale del Masters 1000 ...

