Temptation Island, Roberto Ranieri è diventato papà per la prima volta (Di venerdì 12 agosto 2022) Roberto Ranieri l’abbiamo conosciuto a Temptation Island, quando partecipò con la sua compagna ora ex Valeria Vassallo. Nel corso del tempo, l’uomo ha ritrovato la serenità accanto alla nuova compagna Floriana De Maria ed è diventato padre per la prima volta. La storia con Valeria Roberto ha partecipato con la sua ex fidanzata Valeria al L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 12 agosto 2022)l’abbiamo conosciuto a, quando partecipò con la sua compagna ora ex Valeria Vassallo. Nel corso del tempo, l’uomo ha ritrovato la serenità accanto alla nuova compagna Floriana De Maria ed èpadre per la. La storia con Valeriaha partecipato con la sua ex fidanzata Valeria al L'articolo

