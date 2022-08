Sinner non vendica Berrettini: sconfitto agli ottavi, a Montreal vince Carreno Busta (Di venerdì 12 agosto 2022) Giornata da dimenticare per Jannik Sinner. Il campione altoatesino è stato sconfitto da Pablo Carreno Busta, numero 23 del mondo, negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Montreal. Pablo Carreno Busta ha avuto la meglio in 2 set... Leggi su today (Di venerdì 12 agosto 2022) Giornata da dimenticare per Jannik. Il campione altoatesino è statoda Pablo, numero 23 del mondo, neglidi finale dell'Atp Masters 1000 di. Pabloha avuto la meglio in 2 set...

WeAreTennisITA : Oggi in campo Fognini e Berrettini ???? A Montreal tocca a Matteo e Fabio, e per entrambi due primi turni non proprio… - infoitsport : ATP Montreal 2022, Jannik Sinner: 'Non sono mai riuscito ad entrare in ritmo e trovare una soluzione' - __voorpret : Ricapitoliamo: - Sinner ha perso - Diluvio universale - Ho salutato Robs - Viaggio col maltempo e valigia più gra… - Sinner_Kitty : RT @aboubakar_soum: Direttore @Libero_official, Alessandro Sallusti, sono Aboubakar Soumahoro (e non “l’ivoriano”) e sono un’italiano di or… - sariceratopo : @Sinner_Kitty Si, quando parto sicuramente, ma non è più alle 6.45 ?? -