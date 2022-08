Serie C | Teramo presenta ricorso contro esclusione dal campionato

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ufficiale ildellaCalciol’daldiC 2022/2023 al Consiglio di Stato, dopo che il Tar aveva sentenziatola società abruzzese provocando lo slittamento degli inizi dei campionati. L’obiettivo della proprietà è quello di riconquistare l’accesso al terzonazionale, con novità attese nelle prossime ore. Allo stesso tempo però ci si attiva anche per la ripartenza dallaD: Lorenzo Ponzuoli in queste ore stando il progetto della neonata SSD Citta’ di, unica ipotesi fin qui arrivata all’amministrazione comunale della città. SportFace.

NotiziarioC : Teramo, risolto il contratto del difensore Niccolò Bellucci - avvmacellaro : RT @grotondi: Mentre a Roma impazza il totocandidature, noi ci dedichiamo a cose serie: la 53esima sagra del prosciutto di Basciano,provinc… - grotondi : Mentre a Roma impazza il totocandidature, noi ci dedichiamo a cose serie: la 53esima sagra del prosciutto di Bascia… - Daniele64181695 : @DannyPescara @EmanueleVendit1 @OfficialASRoma Sei confuso farfugli , razzista de ché, sei abruzzese mica è un offe… - ekuonews : Calcio, Teramo: sarà una soltanto la proposta che punterà (eventualmente) alla Serie D -

SPORTFACE.IT

... 31 anni compiuti ieri, l'attaccante approda dunque al club pugliese neopromosso inC, tra le ... contro Modena, Carrarese,e Montevarchi. Tutti realizzati partendo dalla panchina. Un ...- Arte protagonista con le mostre di Francesco Lauretta (Bagnanti, riti, mattanze) e Aryan ... che da molto tempo ne segue il lavoro, l'artista presenta una densadi quadri in cui il suo ... RICORSO Teramo contro esclusione Serie C 2022/2023, documenti depositati Mentre il Teramo prosegue il suo iter giudiziario al Consiglio di Stato, il comune pensa a evitare la scomparsa del calcio in città. Ieri sera, infatti, è scaduto il bando relativo ...TERAMO – Giovedì 18 agosto inizierà al palasport dell’Acquaviva la preparazione fisico/atletica della Teramo a Spicchi 2022-23. Si apre così un nuovo capitolo nella storia di una dinamica ...