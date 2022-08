Ricky Tognazzi e Simona Izzo, la rivelazione sulla vita sessuale dopo 37 anni di matrimonio: lei senza freni nel parlare (Di venerdì 12 agosto 2022) Stanno insieme da 37 anni, hanno una grande famiglia allargata e, tra litigi e scaramucce, sono inseparabili: sono Simona Izzo e Ricky Tognazzi, moglie e marito da decenni. La coppia ha parlato a Vanity Fair del longevo amore che unisce i due, non risparmiando dettagli sulla vita sessuale, che negli anni è cambiata molto (ma non si è mai sopita). Ricky Tognazzi e Simona Izzo: “Il nostro figlio è il nostro amore” Ricky Tognazzi, figlio d’arte di Ugo Tognazzi, era già padre di due figlie quando ha incontrato Simona Izzo. Lei era reduce dal matrimonio con Antonello ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 agosto 2022) Stanno insieme da 37, hanno una grande famiglia allargata e, tra litigi e scaramucce, sono inseparabili: sono, moglie e marito da decenni. La coppia ha parlato a Vanity Fair del longevo amore che unisce i due, non risparmiando dettagli, che negliè cambiata molto (ma non si è mai sopita).: “Il nostro figlio è il nostro amore”, figlio d’arte di Ugo, era già padre di due figlie quando ha incontrato. Lei era reduce dalcon Antonello ...

GossipItalia3 : Simona Izzo sul marito Ricky Tognazzi: “Facciamo sesso due volte al mese ed è già una meraviglia” #gossipitalianews - redazionerumors : In una doppia intervista i due attori hanno parlato del loro lungo matrimonio, tra il rimpianto per non aver avuto… - AleDeTommasi : RT @VanityFairIt: La coppia di artisti, insieme da 37 anni, si sono raccontati senza freni - infoitcultura : Simona Izzo e Ricky Tognazzi: “Gli uomini sposati vivono più delle donne? Nessuna sorpresa, noi ci occupiamo di tut… - infoitcultura : Simona Izzo e il sesso con Ricky Tognazzi: Se lo facciamo due volte al mese, è già una meraviglia -