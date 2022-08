PROFETA IN PATRIA! Simona Quadarella delizia Roma ed è campionessa d’Europa degli 800 sl per la terza volta! (Di venerdì 12 agosto 2022) Un vero trionfo. Simona Quadarella si è iscritta con piacere e merito alla festa tricolore di questa seconda giornata di gare degli Europei 2022 di nuoto a Roma. La piscina del Foro Italico si è tinta decisamente da azzurro anche grazie alla Romana, che davanti ai suoi cari e al proprio pubblico ha emozionato andandosi a prendere il settimo oro continentale della sua carriera e soprattutto diventando la prima a conquistare il titolo europeo negli 800 stile libero per tre volte consecutive. Non è stata una gara facile per Simona, costretta a tirar fuori tutto il suo “veleno” in acqua. E’ stata soprattutto la tedesca Isabel Marie Gose a tentare di rovinare la festa, mantenendo un distacco di mezzo secondo fino ai 500 metri. Poi l’azzurra, nuotando ogni vasca sul passo del 31.3, ha preso ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Un vero trionfo.si è iscritta con piacere e merito alla festa tricolore di questa seconda giornata di gareEuropei 2022 di nuoto a. La piscina del Foro Italico si è tinta decisamente da azzurro anche grazie allana, che davanti ai suoi cari e al proprio pubblico ha emozionato andandosi a prendere il settimo oro continentale della sua carriera e soprattutto diventando la prima a conquistare il titolo europeo negli 800 stile libero per tre volte consecutive. Non è stata una gara facile per, costretta a tirar fuori tutto il suo “veleno” in acqua. E’ stata soprattutto la tedesca Isabel Marie Gose a tentare di rovinare la festa, mantenendo un distacco di mezzo secondo fino ai 500 metri. Poi l’azzurra, nuotando ogni vasca sul passo del 31.3, ha preso ...

OA_Sport : #NUOTO Quadarella superlativa negli 800 stile libero: terzo titolo consecutivo nella specialità, qualcosa che non s… - fpiersimoni : @andreadelogu Oh, organizziamo una presentazione di #contrappasso a #Rimini all'ex Cinema Astoria (lo sai che sta r… - BerluStragi_92 : X GLI ITALIANI X BENE CHE MI SEGUONO DA UK, CONTIN EUROPE, USA, LATIN AMERICA & ASIA (SON NATO X ESSER 'NON PROFETA… - BerlusPutIsSh_t : X GLI ITALIANI X BENE CHE MI SEGUONO DA UK, CONTIN EUROPE, USA, LATIN AMERICA & ASIA (SON NATO X ESSER 'NON PROFETA… - GgvfLucien : @KanabunDaiquiri Joeblack letteralmente un profeta ovviamente disprezzato in patria. -