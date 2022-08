Petrolio: prezzo resta sotto 94 dollari (Di venerdì 12 agosto 2022) resta sotto la soglia dei 94 dollari il prezzo del Petrolio. Sui mercati il Wti del Texas arretra dello 0,53% a 93,87 dollari al barile. Il Brent del Mare del Nord scende dello 0,37% a 99,18 dollari. . Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022)la soglia dei 94ildel. Sui mercati il Wti del Texas arretra dello 0,53% a 93,87al barile. Il Brent del Mare del Nord scende dello 0,37% a 99,18. .

