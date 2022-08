Mosca | “Catastrofe nucleare? Sarebbe colpa di Kiev e Washington” Ancora attacchi sulla centrale di Zaporizhzhia Cina | “Cautela”

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’allarmepiù estesa d’Europa, resta alto. Da parte di tutti i fronti, a cominciare dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha invitato la comunità internazionale a reagire per “cacciare gli occupanti” russi. Le forze del Cremlino infatti hanno bombardato due distretti molto vicini all’area, Nikopol e Krivoy Rog, provocando almeno tre feriti: lo ha reso noto il presidente dell’amministrazione militare regionale, Valentin Reznichenko, secondo quanto riporta Unian. Secondo Reznichenko il distretto di Nikopol è stato colpito 10 volte con i sistemi di lanciarazzi Grad e fuoco di artiglieria. Inoltre, fino a 40 razzi sono stati lanciati in direzione di Marganets e tre persone sono rimaste ferite, tra le quali un ragazzo di 12 anni. Infine, i russi hanno hanno sparatocomunità di ...

Secondo Zelensky , l'utilizzo da parte didella centrale nucleare per imporre le proprie ...ha avvertito che un incidente che coinvolga la maggiore centrale d'Europa sarebbe una '' che '...Per la Russia 'gli atti criminali dell'Ucraina contro la centrale nucleare spingono il mondo sull'orlo di un disastro ...La guerra in Ucraina è giunta al 170esimo giorno. La situazione alla centrale nucleare di Zaporhizhzhia preoccupa il mondo. L'appello dell'Onu "a cessare immediatamente tutte le attività militari nell ...