Montenegro, almeno 11 persone sono state uccise in una sparatoria (Di venerdì 12 agosto 2022) almeno 11 morti. È questo il primo bilancio della sparatoria che è stata registrata dai media locali a Cetinje, nel Montenegro. Dalle prime ricostruzioni, basate anche su alcuni testimoni oculari, sembra che una persona abbia aperto il fuoco a caso sulla folla dopo un conflitto familiare, anche contro alcuni bambini. Nello scontro successivo con la polizia sarebbe morto anche lo stesso aggressore. L’emittente pubblica montenegrina Rtcg riporta che, secondo informazioni non ancora confermate, l’uomo sarebbe un 34enne di nome Vuk Borilovi?. Inoltre ha dichiarato: «Undici persone sono state uccise, mentre sei sono rimaste ferite, tra cui un membro della polizia». Alcuni dei feriti sarebbero in condizioni piuttosto gravi. August 12, 2022 Foto di ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022)11 morti. È questo il primo bilancio dellache è stata registrata dai media locali a Cetinje, nel. Dalle prime ricostruzioni, basate anche su alcuni testimoni oculari, sembra che una persona abbia aperto il fuoco a caso sulla folla dopo un conflitto familiare, anche contro alcuni bambini. Nello scontro successivo con la polizia sarebbe morto anche lo stesso aggressore. L’emittente pubblica montenegrina Rtcg riporta che, secondo informazioni non ancora confermate, l’uomo sarebbe un 34enne di nome Vuk Borilovi?. Inoltre ha dichiarato: «Undici, mentre seirimaste ferite, tra cui un membro della polizia». Alcuni dei feriti sarebbero in condizioni piuttosto gravi. August 12, 2022 Foto di ...

telodogratis : Almeno 11 morti in Montenegro per una sparatoria dopo una lite familiare - paolocoa : FQ-Montenegro, uomo apre il fuoco dopo una lite familiare, almeno 11 morti - rtl1025 : ??Una persona ha aperto il fuoco nella città centrale di #Montenegro: almeno 11 i morti nella sparatoria. Lo ha reso… - VedeleAngela : L'uomo che ha aperto il fuoco a Cetinje in Montenegro ha ucciso almeno 7 persone TV - LoScemografo : @AlanPanassiti Ma almeno l'amaro Montenegro alla fine se l'è bevuto? -