Magic 30: tutti i dettagli sul grande evento di Ottobre per celebrare trent’anni di Magic: The Gathering (Di venerdì 12 agosto 2022) Magic: The Gathering compie trent’anni e per festeggiare Wizards of the Coast sta organizzando un grande evento di tre giorni in cui la casa editrice ripercorrerà tre decenni di storia del gioco di carte collezionabili più famoso al mondo. La convention si chiamerà “Magic 30” e si terrà dal 28 al 30 Ottobre a Las Vegas, negli Stati Uniti, presso l’EXPO del World Market Center. Giocatori e appassionati da tutto il mondo sono quindi invitati a partecipare a questo evento irripetibile, al quale prenderanno parte anche game designer, giocatori professionisti, cosplayer, content creator e personalità di spicco del mondo di Magic. Tra gli ospiti già confermati ci sono l’attuale head designer ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022): Thecompiee per festeggiare Wizards of the Coast sta organizzando undi tre giorni in cui la casa editrice ripercorrerà tre decenni di storia del gioco di carte collezionabili più famoso al mondo. La convention si chiamerà “30” e si terrà dal 28 al 30a Las Vegas, negli Stati Uniti, presso l’EXPO del World Market Center. Giocatori e appassionati da tutto il mondo sono quindi invitati a partecipare a questoirripetibile, al quale prenderanno parte anche game designer, giocatori professionisti, cosplayer, content creator e personalità di spicco del mondo di. Tra gli ospiti già confermati ci sono l’attuale head designer ...

OrgoglioRN : Prendete e bevetene tutti, questa è la mentalità vincente che vi regala Iron Mike Magic Maignan.. - matteoloc : @TommyYaga @Francesc_o_2000 @StorieASpicchi Concordo sulla divinità ??. Ma togliere il numero mi piace: lui si è dis… - Katerinamusej : Magic lilies of Corfu in August??serata serena a tutti?? - 14Thekid : Oggi, nel 1986, a Brighton, i @QueenWillRock tennero il loro ultimo concerto, del tour Live Magic. Adesso @SkyArte… - xdynaamightx : oggi stavo facendo la seconda parte dell'11-3 e non mi andava internet quindi laggavo un sacco e mi so crepati tutt… -