Liverpool, Klopp: “Col Fulham partiti lenti, ma non si può dominare 64 partite” (Di venerdì 12 agosto 2022) Nessun dramma dopo il pareggio contro il Fulham all’esordio nella Premier League 2022/23. “Non si possono giocare 64 partite ed essere sempre superiori. In qualche modo bisogna lottare, ogni settimana affronti una squadra diversa“, è il pensiero del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp che però non risparmia una critica ai suoi uomini. “Siamo partiti lenti e questo non mi è piaciuto affatto. Ho visto anche una bella reazione ma è un’altra cosa, è sempre meglio avere una partenza vivace – prosegue – Non abbiamo disputato una bella gara eppure avremmo potuto segnare più gol. L’essere partiti lenti non significa che succederà di nuovo ma è qualcosa da tenere in conto per poi ripartire da lì”. A preoccupare in casa Liverpool è la ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Nessun dramma dopo il pareggio contro ilall’esordio nella Premier League 2022/23. “Non si possono giocare 64ed essere sempre superiori. In qualche modo bisogna lottare, ogni settimana affronti una squadra diversa“, è il pensiero del tecnico delJurgenche però non risparmia una critica ai suoi uomini. “Siamoe questo non mi è piaciuto affatto. Ho visto anche una bella reazione ma è un’altra cosa, è sempre meglio avere una partenza vivace – prosegue – Non abbiamo disputato una bella gara eppure avremmo potuto segnare più gol. L’esserenon significa che succederà di nuovo ma è qualcosa da tenere in conto per poi ripartire da lì”. A preoccupare in casaè la ...

