In elicottero, sul ring, in Parlamento: le proposte di matrimonio più originali. Perché per sposarsi servono “pane, amore e fantasia” (Di venerdì 12 agosto 2022) proposte di matrimonio fuori dall’ordinario? Ce ne sono sempre di più. Anzi, dilagano. Plateali, meravigliose, inaspettate, con stile o senza, da megalomani e lucidi seduttori o da incoscienti, da innamorati per sempre o in quel momento specifico. Nei luoghi più impensabili. Non solo il palcoscenico di un concerto o di un balletto: sull’elefante, in elicottero, sul ring di un combattimento, in Parlamento, sulle Montagne Rocciose. Di solito lui si mette in ginocchio ed estrae la scatolina magica con l’anello. Lei si emoziona e lo bacia con le lacrime agli occhi. E giù applausi. Compresi quelli dei suoceri invitati apposta dal futuro sposo. Ammettiamolo: ci vuole coraggio a dichiararsi pubblicamente davanti a migliaia di persone. E poi persino a sposarsi. Con la consapevolezza che i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022)difuori dall’ordinario? Ce ne sono sempre di più. Anzi, dilagano. Plateali, meravigliose, inaspettate, con stile o senza, da megalomani e lucidi seduttori o da incoscienti, da innamorati per sempre o in quel momento specifico. Nei luoghi più impensabili. Non solo il palcoscenico di un concerto o di un balletto: sull’elefante, in, suldi un combattimento, in, sulle Montagne Rocciose. Di solito lui si mette in ginocchio ed estrae la scatolina magica con l’anello. Lei si emoziona e lo bacia con le lacrime agli occhi. E giù applausi. Compresi quelli dei suoceri invitati apposta dal futuro sposo. Ammettiamolo: ci vuole coraggio a dichiararsi pubblicamente davanti a migliaia di persone. E poi persino a. Con la consapevolezza che i ...

