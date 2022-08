De Sciglio è serve alla Juventus? La situazione è sempre più in crisi (Di venerdì 12 agosto 2022) Mattia De Sciglio da tempo non può più essere considerato un elemento adatto per gli obbiettivi della Juve e per questo rischia la cessione. Ci sono diversi giocatori che in questi ultimi anni non sono stati assolutamente in grado di poter rendere secondo le aspettative, con Mattia De Sciglio che senza ombra di dubbio ha dimostrato ampiamente di non poter meritare una grande gloriosa maglia come quella della Juventus, per questo motivo ormai sembra essere davvero prossimo all’addio. LaPresseDa qualche tempo a questa parte la Juventus sta cercando in maniera davvero sempre più importante di poter creare una squadra che possa essere competitiva per poter vincere lo Scudetto, con le corsie laterali che sicuramente stanno soffrendo e non poco. In molti erano davvero convinti che ci sarebbe stata la ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 12 agosto 2022) Mattia Deda tempo non può più essere considerato un elemento adatto per gli obbiettivi della Juve e per questo rischia la cessione. Ci sono diversi giocatori che in questi ultimi anni non sono stati assolutamente in grado di poter rendere secondo le aspettative, con Mattia Deche senza ombra di dubbio ha dimostrato ampiamente di non poter meritare una grande gloriosa maglia come quella della, per questo motivo ormai sembra essere davvero prossimo all’addio. LaPresseDa qualche tempo a questa parte lasta cercando in maniera davveropiù importante di poter creare una squadra che possa essere competitiva per poter vincere lo Scudetto, con le corsie laterali che sicuramente stanno soffrendo e non poco. In molti erano davvero convinti che ci sarebbe stata la ...

1987_Lorenza : @AlloccaGianluca @romeoagresti @GoalItalia @goal Sandro alla Juve non da nulla da 3 anni. De Sciglio a mio avviso n… - __grazy87 : @antosalatino @juventusfc @DalotDiogo @ManUtd @acmilan ma con Alex Sandro che è impossibile che vada via e con Dr S… - Sspy97 : @hortominnesota @NiccoLuisi @toselluc I terzini purtoppo se ne parla l'anno prossimo che per quest'anno siamo pieni… - RobertoNita23 : @toselluc Non capisco perche abbiamo rinnovato De Sciglio, non ci serve, non e da Juve - lelitos008 : @ale90BN Il terzino serve e arriverà Cuadrado sarà principalmente riserva di Di Maria e Danilo spesso centrale, Ale… -