Daniel Maldini: “Milan, via al momento giusto. Ora devo giocare bene” (Di venerdì 12 agosto 2022) Daniel Maldini, attaccante del Milan in prestito allo Spezia, ha parlato in esclusiva a' La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 agosto 2022), attaccante delin prestito allo Spezia, ha parlato in esclusiva a' La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

acspezia : ? |89’ ?? GOOOOOOOOL! Primo gol in maglia bianca per Daniel Maldini, che raccoglie in area il cross di Reca e b… - gippu1 : Daniel #Maldini ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia alla stessa squadra a cui Paolo Maldini segnò il suo pr… - useriosi : Visto dal vivo parecchie volte posso dire che questo è forte vero, non a caso il Milan l’ha “opzionato” nell’affare… - useriosi : @DiMarzio @WestHam @acspezia @SkySport @SkySports Non l’aveva “opzionato” il Milan nell’affare Daniel Maldini? - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #DanielMaldini a @Gazzetta_it: “@acmilan, via al momento giusto. Ora devo giocare bene” - #ACMilan #Milan #SempreMilan #M… -