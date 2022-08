Cassa integrazione, boom di richieste. Ma le aziende usano solo un’ora su 4 (Di venerdì 12 agosto 2022) Ammortizzatori. A luglio a Bergamo autorizzate 648.706 ore, +235,3% rispetto a giugno. Amboni (Cgil): molte le domande precauzionali giustificate da momentanei cali di fatturato. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 agosto 2022) Ammortizzatori. A luglio a Bergamo autorizzate 648.706 ore, +235,3% rispetto a giugno. Amboni (Cgil): molte le domande precauzionali giustificate da momentanei cali di fatturato.

ilpost : La Liquichimica aprì in Calabria nel 1974 ma chiuse pochi mesi dopo. I dipendenti però rimasero: per vent'anni. E m… - edoludo : RT @DirtyHa39476685: Ieri sera telefonata con amico che lavora al commerciale in azienda molto energivora (60 milioni € all'anno di costi x… - DuffyDarko : RT @DirtyHa39476685: Ieri sera telefonata con amico che lavora al commerciale in azienda molto energivora (60 milioni € all'anno di costi x… - Fabry279 : @freedomclubtk Ma come? Orlando ha detto che sopra i 35 gradi c'è la cassa integrazione. - riccimeri : RT @Vita77178000: Se vogliamo dirla tutta, la crisi in Italia è cominciata ancor prima del 2021… parecchie industrie nel Veneto lasciavano… -