Calciomercato Inter – Numeri e curiosità su Todibo del Nizza | VIDEO (Di venerdì 12 agosto 2022) Jean-Clair Todibo, un tempo in trattativa con il Milan, è un obiettivo dell'Inter per questo Calciomercato estivo. Rinforzerà lui la difesa di Simone Inzaghi? Conosciamo meglio, dunque, il centrale francese classe 1999 in questo VIDEO di... Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 agosto 2022) Jean-Clair, un tempo in trattativa con il Milan, è un obiettivo dell'per questoestivo. Rinforzerà lui la difesa di Simone Inzaghi? Conosciamo meglio, dunque, il centrale francese classe 1999 in questodi...

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, contatti con il @SassuoloUS per #Casadei. Per la difesa obiettivo #Akanji, idea #Acerbi ??… - Gazzetta_it : #Inter idea #Todibo Il miracolato che sognava #Pirlo ma è diventato #ThiagoSilva #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, in chiusura la trattativa con l’@Inter per Andrea #Pinamonti - interliveit : Confermata la notizia di Interlive: il club nerazzuro tiene in considerazione Acerbi come 'occasione' last-minute p… - MMetodisti : Per Sconcerti Milan e Inter davanti, poi Roma e Juve. Ma Di Maria e Lukaku come i due singoli migliori della… -