ASPETTANDO #BELLAMÀ | DA LUNEDÌ SU RAI2 I PROVINI DEL TALK SHOW DEL POMERIGGIO CON PIERLUIGI DIACO

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il percorso di avvicinamento a “BellaMa’”, il nuovo programma ideato e condotto da, sta per partire. Da15 agosto andrà in onda “BellaMa’”: una striscia quotidiana di 5 minuti, per scoprire l’intero iter deiche porterà alla selezione del cast ufficiale che dal 12 settembre parteciperà al programma, il primo “talent di parola” della tv italiana, che mette per la prima volta a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ma uniti da linguaggi e strumenti contemporanei, i social network. L’appuntamento con “BellaMa’” è sudalal venerdì alle 14.00, dal 15 agosto al 9 settembre – quando andrà uno speciale di 45 minuti. 400 aspiranti concorrenti selezionati – 200 giovani della ...