"Anne Heche è cerebralmente morta, non sopravviverà. La famiglia pronta a staccare le macchine che la tengono in vita". A dare la notizia è il solitamente ben informato sito Tmz, secondo cui lo stato di coma in cui è caduta l'attrice in seguito allo schianto della scorsa settimana a Los Angeles sarebbe irreversibile e, pertanto, la famiglia avrebbe deciso di staccare la spina ai macchinari che la tengono in vita. "Non sopravviverà", ha confermato 'Usa Today' l'addetto stampa dell'attrice che si trova in ospedale con una una 'grave lesione cerebrale anossica'. Heche si era schiantata con la sua auto la scorsa settimana contro una casa a ...

