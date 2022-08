US Open 2022, si allontana la presenza di Alexander Zverev: il tedesco potrebbe tornare in Coppa Davis (Di giovedì 11 agosto 2022) Alexander Zverev agli US Open 2022? Più no che sì. Il tedesco, infortunatosi nelle semifinali del Roland Garros 2022 contro Rafael Nadal alla caviglia destra, sta cercando di recuperare nel più breve tempo possibile dalla lesione subìta nel match citato. Come è noto, Sascha ha dovuto rinunciare al Masters1000 di Montreal (Canada) e nelle ultime ore è arrivato anche l’atteso forfait per il torneo di Cincinnati che si disputerà la prossima settimana. Ecco che la presenza del campione tedesco nel Major di New York, dal 29 agosto all’11 settembre, appare sempre più lontana. “Ovviamente cercherò comunque di esserci, anche se sarà una presenza molto, molto breve“, ha spiegato il numero due del ranking ATP durante una conferenza stampa ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022)agli US? Più no che sì. Il, infortunatosi nelle semifinali del Roland Garroscontro Rafael Nadal alla caviglia destra, sta cercando di recuperare nel più breve tempo possibile dalla lesione subìta nel match citato. Come è noto, Sascha ha dovuto rinunciare al Masters1000 di Montreal (Canada) e nelle ultime ore è arrivato anche l’atteso forfait per il torneo di Cincinnati che si disputerà la prossima settimana. Ecco che ladel campionenel Major di New York, dal 29 agosto all’11 settembre, appare sempre più lontana. “Ovviamente cercherò comunque di esserci, anche se sarà unamolto, molto breve“, ha spiegato il numero due del ranking ATP durante una conferenza stampa ...

