Trump interrogato sul fisco a New York, 'non rispondo' (Di giovedì 11 agosto 2022) Donald Trump, per una volta, sceglie il silenzio. L'ex presidente americano interrogato dalla procuratrice di New York Letitia James nell'ambito di un'inchiesta sulla Trump Organization ha invocato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) Donald, per una volta, sceglie il silenzio. L'ex presidente americanodalla procuratrice di NewLetitia James nell'ambito di un'inchiesta sullaOrganization ha invocato il ...

