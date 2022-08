Toromania | Bremer | a volte è meglio tacere Se non hai capito cos’è il Toro non dire ai tifosi cosa dovrebbe fare | Serie A

(Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-11 19:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Eppure i calciatori, quando vogliono, sono dei maestri nel dare risposte banali, nel non scoprirsi troppo davanti ai giornalisti e dribblare le domande. “Ho giocato poco? Sono a disposizione del mister”, “L’obiettivo? Pensiamo a una partita per volta”: quanteabbiamo letto o sentito risposte di questo tipo? Tante, anche troppe. In certi casi sarebbe però una scelta molto più saggia dare questo tipo risposte anzichéaltre affermazioni, come prendersela con i propri ex? “So che idelhanno preso male il mio passaggio alla Juve. Ma a loro chiedo se per i loro figli non spererebbero in ...

non ha probabilmente neppure, capito che nessuno se l'è presa con lui per il fatto di aver cambiato squadra , per essere andato in una più forte, protagonista anche in Champions League, se ...In poche ore il napoletano Mertens ha fatto quello che due simboli del Torino in queste settimane non sono riusciti a fare: rifiutare l'offerta della Juventus, a differenza di, salutare i suoi ... Toromania: Bremer, a volte è meglio tacere. Se non hai capito cos'è il Toro non dire ai tifosi cosa dovrebbe fare