Torino, arriva il sì di Schuurs (Di giovedì 11 agosto 2022) Buone notizie per il Torino: la società granata ha infatti trovato l'accordo con Perr Schuurs, difensore olandese che ha accettato... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Buone notizie per il: la società granata ha infatti trovato l'accordo con Perr, difensore olandese che ha accettato...

doss1906 : RT @ToroGoal: ?? #MIRANCHUK IN SEDE Dopo le visite, il trequartista russo ha raggiunto la sede del @TorinoFC_1906 per la firma sul contratto… - marcullo02 : RT @ToroGoal: ?? #MIRANCHUK IN SEDE Dopo le visite, il trequartista russo ha raggiunto la sede del @TorinoFC_1906 per la firma sul contratto… - vendesizzo : RT @ToroGoal: ?? #MIRANCHUK IN SEDE Dopo le visite, il trequartista russo ha raggiunto la sede del @TorinoFC_1906 per la firma sul contratto… - samuel_sulpizi : RT @ToroGoal: ?? #MIRANCHUK IN SEDE Dopo le visite, il trequartista russo ha raggiunto la sede del @TorinoFC_1906 per la firma sul contratto… - MondoGaio : RT @ToroGoal: ?? #MIRANCHUK IN SEDE Dopo le visite, il trequartista russo ha raggiunto la sede del @TorinoFC_1906 per la firma sul contratto… -