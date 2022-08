Terribile incidente: l’aereo si schianta sull’autostrada contro un camioncino. Chi c’era a bordo (Di giovedì 11 agosto 2022) Nella giornata di martedì 9 agosto 2022, intorno alle ore 13:00, un aereo monomotore è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza su una trafficatissima autostrada. I presenti hanno registrato un video dell’atterraggio, che è diventato subito virale sul web. In un primo momento sembrava non esserci alcun tipo di problema per l’atterraggio, poi l’aereo ha urtato un camioncino che in quel momento si trovava in autostrada. Il mezzo si è ribaltato, mentre l’aereo ha iniziato a girare su se stesso. (Continua dopo la foto…) incidente aereo, il velivolo si schianta a due passi dalla riva: bagnanti sotto choc l’aereo si schianta in autostrada: Terribile incidente Terribile incidente su una trafficatissima ... Leggi su tvzap (Di giovedì 11 agosto 2022) Nella giornata di martedì 9 agosto 2022, intorno alle ore 13:00, un aereo monomotore è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza su una trafficatissima autostrada. I presenti hanno registrato un video dell’atterraggio, che è diventato subito virale sul web. In un primo momento sembrava non esserci alcun tipo di problema per l’atterraggio, poiha urtato unche in quel momento si trovava in autostrada. Il mezzo si è ribaltato, mentreha iniziato a girare su se stesso. (Continua dopo la foto…)aereo, il velivolo sia due passi dalla riva: bagnanti sotto chocsiin autostrada:su una trafficatissima ...

