StarWarsIT : Guardate il nuovo trailer di #Andor, una serie originale Star Wars, in arrivo solo su @DisneyPlusIT. I primi tre ep… - glooit : Star Wars: The Acolyte, nella serie ci sarà anche [SPOILER]? leggi su Gloo - starwarsnewsit : Star Wars: il fratello di Kenobi? Un fan ha una teoria assurda - - iwannahugbucky : @MissM3rcury Io se fossi in star wars: - _triviaseesaw__ : @xWiseGirl E POI SONO LE STESSE PERSONE CHE DICONO CHE OBI WAN HA 'COMBATTUTO MALE' CONTRO DARTH VADER, ANCHE SE LO… -

BadTaste.it TV

Interessanti aggiornamenti su The Acolyte, la nuova serie live action diche avrà come protagonista Amandla ...Basti pensare ad esempio al recente LEGO: La Saga degli Skywalker , un divertente omaggio videoludico per tutti i fan delle Guerre Stellari ( ecco la recensione ). Questo gioco, ... Star Wars: The Acolyte, nella serie potrebbe apparire un personaggio della saga inaspettato Nell'universo Star Wars, lo sfondo e la fauna della galassia sono tutto: un po' come The Mandalorian e Rogue One, Andor si concentrerà su di loro ...La vera storia (assurda) di un Apocalypse Now completamente diverso: girato da George Lucas sotto le bombe, come un docu della Guerra in Vietnam ...