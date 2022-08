“Sono contenta che mia madre sia morta”, la verità di Jennette McCurdy (Di giovedì 11 agosto 2022) Jennette McCurdy, 30 anni, star degli show iCarly e Sam&Cat targati Nickelodeon, ha spiegato in un’intervista a Good Morning America il motivo della scelta del titolo del suo libro: “Chiunque abbia subito un abuso famigliare capisce questo titolo“, ha dichiarato. Il libro di memorie di McCurdy, I’m Glad My Mom Died (“Sono felice che mia madre sia morta“) racconta nei particolari gli abusi subiti dall’attrice per mano di sua madre, morta nel 2013 per un cancro al seno. Non solo: il libro parla anche degli abusi sui set di Nickelodeon, e che, secondo McCurdy, Sono stati permessi dalla madre. In particolare, McCurdy ha scritto di aver subito pressioni per bere alcolici mentre era ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 11 agosto 2022), 30 anni, star degli show iCarly e Sam&Cat targati Nickelodeon, ha spiegato in un’intervista a Good Morning America il motivo della scelta del titolo del suo libro: “Chiunque abbia subito un abuso famigliare capisce questo titolo“, ha dichiarato. Il libro di memorie di, I’m Glad My Mom Died (“felice che miasia“) racconta nei particolari gli abusi subiti dall’attrice per mano di suanel 2013 per un cancro al seno. Non solo: il libro parla anche degli abusi sui set di Nickelodeon, e che, secondostati permessi dalla. In particolare,ha scritto di aver subito pressioni per bere alcolici mentre era ...

