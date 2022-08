Redmi K50 Ultra ufficiale | Snapdragon 8+ Gen 1 e display a 12 bit a 120 Hz

MiuiBlog : Redmi K50 Extreme Edition ufficiale: schermo 1,5K, Snapdragon 8+ e ricarica 120W a soli 2999 yuan (430€) #Redmi… - CF22092013 : RT @CeotechI: Redmi K50 Ultra, svelati design e specifiche chiave #120Hz #120W #5000mAh #5G #Amoled #Android12 #GadgetTech #GamingFlahship… - CeotechI : RT @CeotechI: Redmi K50 Ultra, svelati design e specifiche chiave #120Hz #120W #5000mAh #5G #Amoled #Android12 #GadgetTech #GamingFlahship… - 83napolano : RT @CeotechI: Redmi K50 Ultra, svelati design e specifiche chiave #120Hz #120W #5000mAh #5G #Amoled #Android12 #GadgetTech #GamingFlahship… - PuntoCellulare : All'evento organizzato da Xiaomi in Cina non assisteremo soltanto all'annuncio dello smartphone pieghevole Mix Fold… -

All'evento organizzato da Xiaomi domani in Cina non assisteremo soltanto all'annuncio dello smartphone pieghevole Mix Fold 2 , l'azienda ha confermato infatti anche il lancio del nuovoExtreme Edition . Xiaomi non si è sbilanciata in merito alle caratteristiche tecniche del prodotto, è probabile che si tratti dello smartphone rilevato nei giorni scorsi da AnTuTu come...Secondo alcuni rapporti, il modello Pro potrebbe chiamarsiUltra. Il K50S Pro /Ultra con numero di modello 22081212C è stato visto sulle piattaforme di certificazione CMIIT, 3C e TENAA ...Oggi è stato anche presentato un nuovo prodotto per la casa, lo Xiaomi Mijia Smart Smoke Purifier P1. Il prodotto è già in prevendita ...Come da programma, oggi è stato ufficialmente rilasciato il Redmi K50 Extreme Edition, le cui specifiche principali includono il chip ...