Perché si formano gli ingorghi sulle strade (Di giovedì 11 agosto 2022) Non solo per incidenti, incroci o restringimenti della carreggiata: spesso la causa è la «coda fantasma», una variabile umana che l’intelligenza artificiale può contribuire a ridurre Leggi su ilpost (Di giovedì 11 agosto 2022) Non solo per incidenti, incroci o restringimenti della carreggiata: spesso la causa è la «coda fantasma», una variabile umana che l’intelligenza artificiale può contribuire a ridurre

ilpost : Perché si formano gli ingorghi sulle strade - NoWar24 : @buzzax66 @Cerrezio_FC @TartaBradipo @putino fortemente nell'occhio, che quelli filoputin, chi più, chi meno o paci… - clmmrt75 : RT @lucamattanza: @AndreaMarcucci Ma questo scarto, nonché cialtrone, perché non se ne va con i due galli, così formano il 'Terzo pollo'? - d_acierno : RT @MraCnz: Dare lo stipendio a Di Maio me rode a voi no? Sicuramente risponderete perchè agli altri? Prendono troppo ecco perchè cambiano… - DanieleLanati : @msarigu72 @Riccard610 perché ti formano come previsto dalla legge. lo stabilimento a rischio di incidente rilevant… -