Nonna Nera Grazia Schirò compie 100 anni. Il sindaco Alberto Arcidiacono le consegna lo stemma del comune (Di giovedì 11 agosto 2022) MONREALE – Che traguardo! Oggi, Nonna Nera Grazia Schirò compie 100 anni. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha reso omaggio alla nonnina centenaria con la consegna dello stemma del comune, portandole i migliori auguri, a nome dell’amministrazione e della cittadina normanna. Presenti il presidente del consiglio Marco Intravaia, Monsignor Sebastiano Gaglio, rettore della Collegiata del SS. Crocifisso, Pietro Maranzano, commissario straordinario della Confraternita del SS. Crocifisso e Claudio Burgio, il presidente dell’osservatorio della legalità. La nonnina ha celebrato il grande traguardo circondata da amici e dai suoi più cari affetti: il figlio Pietro Spinnato, la nuora Crocetta Maria ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 11 agosto 2022) MONREALE – Che traguardo! Oggi,100. Ilha reso omaggio alla nonnina centenaria con ladellodel, portandole i migliori auguri, a nome dell’amministrazione e della cittadina normanna. Presenti il presidente del consiglio Marco Intravaia, Monsignor Sebastiano Gaglio, rettore della Collegiata del SS. Crocifisso, Pietro Maranzano, commissario straordinario della Confraternita del SS. Crocifisso e Claudio Burgio, il presidente dell’osservatorio della legalità. La nonnina ha celebrato il grande traguardo circondata da amici e dai suoi più cari affetti: il figlio Pietro Spinnato, la nuora Crocetta Maria ...

NidoDelBiscione : @ncorrasco 70 bomboni e ciao ciao Skrigno. C'è poco da immaginare. Quando la gente è in bolletta nera vende pure la… - seekptum : Io e mia nonna commentando la cronaca nera italiana - 692Troll : @FabioENFrau @AlfioKrancic Un nero con una bianca non è razzismo, un bianco con una nera, ricorda tutti i stupri ch… - ELELELLAA : vorrei essere un orgoglio per mia nonna MA SONO LA PECORA NERA DELLA FAMIGLIA QUINDI AMEN - gianni17371 : RT @A_LisaCorrado: Alla fine il tuo corpo è stato più forte di quanto avresti voluto. Certamente “la nera signora” si sarà beccata le tue s… -