(Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle qualifiche – La formazione dell’Italia – Gli obiettivi dell’Italia Buongiorno e benvenuti alladeglidi. A Monaco (Germania) la rassegna continentale si apre con le qualificazioni femminili: ci aspetta una giornata infinita con quattro suddivisioni, al termine scopriremo le varie ammesse alle finali del weekend. Non solo: i risultati odierni, infatti, assegneranno anche le medaglie del concorso generale individuale. L’Italia scenderà in pedana alle ore 17.53, nella quarta e ultima suddivisione: le azzurre hanno tutte le carte in regola per sognare in grande. La nostra Nazionale è tra le più attese della vigilia, anche perché l’esclusione ...

OA Sport

... al campo sportivo, alle 21 va in scena Silvia Frasson con "Amore e" per il Festival ... Alle 21 invece in frazione Rivets, nella tensostruttura di piazza Pragelatesi nel Mondo, concerto...Per il Progetto musicale 'music from local bands of Taggia', gli 'Erbagrama in concerto'. ...del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre) 17.00 - 24.00 . '... LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: gara doppia per le Fate! Finale all-around e qualificazione a squadre!