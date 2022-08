Juve, è il giorno di Kostic: è a Torino, ora visite e firma del contratto (Di giovedì 11 agosto 2022) La Juventus torna a battere un colpo sul mercato: il club bianconero accoglie Filip Kostic , arrivato a Torino giovedì per le visite mediche e la firma del contratto. Superati gli intoppi burocratici ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 11 agosto 2022) Lantus torna a battere un colpo sul mercato: il club bianconero accoglie Filip, arrivato agiovedì per lemediche e ladel. Superati gli intoppi burocratici ...

romeoagresti : La #Juve, da qualche giorno e in concomitanza con l’infortunio di Pogba (in chiave ibrido 442), è tornata ad analiz… - AlfredoPedulla : La #Juve ha chiesto una decisione a #Rugani. Quattro strade: a) #Empoli, prestito; b) #Verona, prestito, che insist… - JuventusHubOff : ???? #Kostic atterrato a #Torino, ora visite mediche e ?? su un triennale. Il ???? ha voluto fortemente il ?? rendend… - Cucciolina96251 : RT @dariopelle3: #Kostic atterrato a #Torino, ora visite mediche e ?? su un triennale. Il ???? ha voluto fortemente il ?? rendendosi dispon… - SerafinoApAcHe : RT @mikelelomb: Tanti auguri mister! Ricordo quando fu accolto, al 1° giorno di Juve, al grido 'noi Allegri non lo vogliamo!'. Il mio augur… -