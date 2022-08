Galtier: “Navas non vuole fare il secondo” (Di giovedì 11 agosto 2022) Galtier, neo allenatore del Paris Saint Germain, in una recente intervista ha aperto maggiormente la pista che porta Navas al Napoli Keylor Navas si avvicina, giorno dopo giorno, a vestire la maglia del Napoli. Il numero uno costaricano, infatti, sembrerebbe propenso ad accettare la proposta degli azzurri che a quel punto cederebbero Alex Meret. Se L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 11 agosto 2022), neo allenatore del Paris Saint Germain, in una recente intervista ha aperto maggiormente la pista che portaal Napoli Keylorsi avvicina, giorno dopo giorno, a vestire la maglia del Napoli. Il numero uno costaricano, infatti, sembrerebbe propenso ad accettare la proposta degli azzurri che a quel punto cederebbero Alex Meret. Se L'articolo

PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: Galtier: '#Navas non vuole fare il secondo, ci sono club interessati': Il tecnico del Paris Saint Germain in conferenz… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili PSG, Galtier: “Keylor Navas non accetta di fare il secondo. Vedrem… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Galtier: 'Navas non accetta di fare il secondo, ha alcune offerte, vedremo...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PSG - Galtier: 'Navas non accetta di fare il secondo, ha alcune offerte, vedremo...' - azzurrinho22 : RT @GianmarcoGio: ??#Galtier, allenatore #PSG, su #Navas: “Keylor è un grande portiere e merita rispetto. Non accetta di fare il secondo.… -