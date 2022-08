Entra in mare per fare il bagno e muore (Di giovedì 11 agosto 2022) Momenti drammatici giovedì mattina sulla spiaggia libera di Cervia, nella zona del lungomare Deledda dove questa sera sono in programma i fuochi d'artificio di San Lorenzo (rinviati mercoledì a causa del forte vento), dove un uomo... Leggi su europa.today (Di giovedì 11 agosto 2022) Momenti drammatici giovedì mattina sulla spiaggia libera di Cervia, nella zona del lungoDeledda dove questa sera sono in programma i fuochi d'artificio di San Lorenzo (rinviati mercoledì a causa del forte vento), dove un uomo...

telodogratis : Entra in mare per fare il bagno e muore - pcbassignana : RT @ISPRA_Press: ??Aiuta il mare in presenza di #petrolio?? Quando un uccello marino entra in contatto con gli idrocarburi, non riesce più a… - Morgana_69 : @IlMici8 Pantaloncino da mare, sempre e cmq. Non c entra nulla l essere fighi o a pedali ?????????? - Maria_Falsetta : @SicilianoSum ...fuori ora ma il siero non c'entra!!! Lei non da la colpa al siero assolutamente!!!! Anzi... è inde… - Alfonso0070 : RT @ISPRA_Press: ??Aiuta il mare in presenza di #petrolio?? Quando un uccello marino entra in contatto con gli idrocarburi, non riesce più a… -