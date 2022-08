Elezioni, sondaggista Noto: “Terzo polo? se un centro certo non un cartello elettorale +10%” (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’obiettivo del Terzo polo di raggiungere e superare la doppia cifra è perseguibile. Azione e Italia viva insieme fanno il 10%, tuttavia in politica 1+1 non fa mai 2, ma 1,5. A generare consenso è la costruzione della identità di una proposta politica, di un progetto condiviso per il futuro, di un centro certo, non di un cartello elettorale che non è una proposta per l’Italia ma una tattica per entrare in Parlamento”. Lo dice il sondaggista Antonio Noto, direttore di Ipr Marketing, istituto indipendente specializzato in ricerche e analisi di mercato. Rispondendo all’Adnkronos su quanto affermato da Calenda all’uscita dalla sede di Azione, “io sono il leader di questa campagna elettorale, rimane l’autonomia dei ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’obiettivo deldi raggiungere e superare la doppia cifra è perseguibile. Azione e Italia viva insieme fanno il 10%, tuttavia in politica 1+1 non fa mai 2, ma 1,5. A generare consenso è la costruzione della identità di una proposta politica, di un progetto condiviso per il futuro, di un, non di unche non è una proposta per l’Italia ma una tattica per entrare in Parlamento”. Lo dice ilAntonio, direttore di Ipr Marketing, istituto indipendente specializzato in ricerche e analisi di mercato. Rispondendo all’Adnkronos su quanto affermato da Calenda all’uscita dalla sede di Azione, “io sono il leader di questa campagna, rimane l’autonomia dei ...

