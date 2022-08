Dall’inflazione alla violenza. Tutti i Paesi che stanno per esplodere (Di giovedì 11 agosto 2022) Nei Paesi più esposti il caro-vita sta iniziando a mordere sul serio. È il caso del Sierra Leone, dove da mercoledì (10 agosto, ndr) è in corso una violenta sommossa popolare. I cittadini, frustrati dalle crescenti difficoltà economiche, accusano il governo di non essere riuscito ad attenuare l’impatto dell’aumento dei prezzi. Le proteste hanno portato a scontri con le forze dell’ordine; il bilancio, stando a Reuters, è di sei poliziotti e almeno ventuno civili morti. L’esplosione di violenza è inusuale per il Paese africano, che negli ultimi anni ha vissuto proteste isolate e pochissime vittime. Specie nella capitale, Freetown, dove gli abitanti si sono barricati in casa dopo che l’insurrezione ha causato i primi morti. I video (verificati) che circolano online mostrano nuvole di fumo e fumogeni, manifestanti che lanciano gomme bruciate e sassi, ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 agosto 2022) Neipiù esposti il caro-vita sta iniziando a mordere sul serio. È il caso del Sierra Leone, dove da mercoledì (10 agosto, ndr) è in corso una violenta sommossa popolare. I cittadini, frustrati dalle crescenti difficoltà economiche, accusano il governo di non essere riuscito ad attenuare l’impatto dell’aumento dei prezzi. Le proteste hanno portato a scontri con le forze dell’ordine; il bilancio, stando a Reuters, è di sei poliziotti e almeno ventuno civili morti. L’esplosione diè inusuale per il Paese africano, che negli ultimi anni ha vissuto proteste isolate e pochissime vittime. Specie nella capitale, Freetown, dove gli abitanti si sono barricati in casa dopo che l’insurrezione ha causato i primi morti. I video (verificati) che circolano online mostrano nuvole di fumo e fumogeni, manifestanti che lanciano gomme bruciate e sassi, ...

moneyfarmITA : Stai risparmiando abbastanza? Grazie alla #pianificazionfinanziaria potrai individuare opportunità di #risparmio e… - be_marconi : RT @pbecchi: @EnricoLetta Da una parte il fascismo e dall’altra l’antifascismo. Che in autunno non ci sarà cibo ed energia, che la direzion… - FerranteViola : RT @pbecchi: @EnricoLetta Da una parte il fascismo e dall’altra l’antifascismo. Che in autunno non ci sarà cibo ed energia, che la direzion… - v3rd3acqua : RT @pbecchi: @EnricoLetta Da una parte il fascismo e dall’altra l’antifascismo. Che in autunno non ci sarà cibo ed energia, che la direzion… - luciano2rosa : RT @pbecchi: @EnricoLetta Da una parte il fascismo e dall’altra l’antifascismo. Che in autunno non ci sarà cibo ed energia, che la direzion… -