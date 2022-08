Chi è il serial killer dei musulmani che terrorizza Albuquerque? (Di giovedì 11 agosto 2022) Quattro omicidi negli ultimi mesi hanno sconvolto la città di Albuquerque, in New Mexico. Il primo è stato compiuto nel novembre 2021, gli altri tre più recentemente. Tutte le vittime sarebbero cittadini musulmani originari dell’Asia meridionale senza alcun legame tra loro. Sui casi, come riferisce Il Giornale, la polizia ha aperto un’indagine sulla quale è al lavoro anche l’Fbi che ha realizzato un portale online attraverso il quale la popolazione può fornire informazioni. Il sospetto è che ci sia un serial killer dietro i delitti. serial killer dei musulmani: chi sono le vittime? Muhammad Afzaal Hussain, 27 anni, e Aftab Hussein, 41 anni, erano due pakistani che frequentavano la stessa moschea. I due uomini sono stati uccisi a distanza di una settimana l’uno ... Leggi su chihaucciso (Di giovedì 11 agosto 2022) Quattro omicidi negli ultimi mesi hanno sconvolto la città di, in New Mexico. Il primo è stato compiuto nel novembre 2021, gli altri tre più recentemente. Tutte le vittime sarebbero cittadinioriginari dell’Asia meridionale senza alcun legame tra loro. Sui casi, come riferisce Il Giornale, la polizia ha aperto un’indagine sulla quale è al lavoro anche l’Fbi che ha realizzato un portale online attraverso il quale la popolazione può fornire informazioni. Il sospetto è che ci sia undietro i delitti.dei: chi sono le vittime? Muhammad Afzaal Hussain, 27 anni, e Aftab Hussein, 41 anni, erano due pakistani che frequentavano la stessa moschea. I due uomini sono stati uccisi a distanza di una settimana l’uno ...

