Calciomercato: Fiorentina. Milenkovic viola fino al 2027 'Sono felice' (Di giovedì 11 agosto 2022) "Aveva tante offerte da club che militano in Champions", rivela il dg Barone FIRENZE - Il difensore Nikola Milenkovic ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2027. Lo ha ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) "Aveva tante offerte da club che militano in Champions", rivela il dg Barone FIRENZE - Il difensore Nikolaha rinnovato il suo contratto con laal 30 giugno. Lo ha ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina, risolta la questione #Dragowski: il giocatore ora è pronto a firmare per l… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #SPEZIA, SI COMPLICA #DRAGOWSKI DALLA #FIORENTINA: COME ALTERNATIVA POTREBBE TORNARE DI MODA… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #FIORENTINA, AUMENTA LA FIDUCIA PER #LOCELSO: #VILLARREAL AL MOMENTO BLOCCATO DAL FAIR-PLAY DEL… - infoitsport : Calciomercato: Fiorentina. Milenkovic viola fino al 2027 'Sono felice' - STnews365 : Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Nikola Milenkovic. Milenkovic non si muoverà da Firenze. Beffate Juve e Inter.… -