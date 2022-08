Barcellona nel caos: può perdere Kessie e Christensen. E De Jong non vuole andarsene (Di giovedì 11 agosto 2022) Non sembra esserci pace per il Barcellona. Continua il periodo di crisi nera per uno dei club più prestigiosi a livello mondiale che, in balìa di debiti finanziari e del rigido FFP imposto dalla Liga, rischia di perdere alcune delle stelle appena arrivate in Catalogna. In più, come se non bastasse, i blaugrana vorrebbero monetizzare il più possibile con alcune cessioni eccellenti da piazzare sul calciomercato ma al momento, anche i giocatori candidati a lasciare la Spagna per ripianare almeno parzialmente la situazione economica della società, non sembrano disposti a dire addio al Barça. Una situazione intricata che a Barcellona hanno urgenza di risolvere il prima possibile. Ecco quali sono i nodi da sciogliere: Kessie e Christensen ANSA Andreas Christensen con la maglia del ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Non sembra esserci pace per il. Continua il periodo di crisi nera per uno dei club più prestigiosi a livello mondiale che, in balìa di debiti finanziari e del rigido FFP imposto dalla Liga, rischia dialcune delle stelle appena arrivate in Catalogna. In più, come se non bastasse, i blaugrana vorrebbero monetizzare il più possibile con alcune cessioni eccellenti da piazzare sul calciomercato ma al momento, anche i giocatori candidati a lasciare la Spagna per ripianare almeno parzialmente la situazione economica della società, non sembrano disposti a dire addio al Barça. Una situazione intricata che ahanno urgenza di risolvere il prima possibile. Ecco quali sono i nodi da sciogliere:ANSA Andreas Christensen con la maglia del ...

infoitsport : Depay tra tatuaggi, rap e tanti gol: alla scoperta dell'olandese del Barcellona nel mirino della Juventus - yassa9898 : RT @KarlOne71: Ma se il #Barcellona ha tutti questi problemi a tesserare i giocatori, non possiamo dargli #Arthur e #rugani in cambio di #D… - CRYPTOMANIA1897 : RT @KarlOne71: Ma se il #Barcellona ha tutti questi problemi a tesserare i giocatori, non possiamo dargli #Arthur e #rugani in cambio di #D… - FBlanconegro : RT @KarlOne71: Ma se il #Barcellona ha tutti questi problemi a tesserare i giocatori, non possiamo dargli #Arthur e #rugani in cambio di #D… - sportli26181512 : MN - Milan, Franck Kessie non è un'opzione per il centrocampo: Nonostante un mercato ricco, il Barcellona è nel cao… -