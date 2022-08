Arnaldi vince a San Marino, è nei quarti. Gigante sconfitto (Di giovedì 11 agosto 2022) Con un successo in due set il 21enne di Sanremo avanza agli “Internazionali San Marino Open”, ATP Challenger giunto alla 29esima edizione. Battuta d'arresto per il 20enne romano. Cecchinato, Forti, Weis e Giustino sono approdati al secondo turno e saranno avversari in due derby Leggi su federtennis (Di giovedì 11 agosto 2022) Con un successo in due set il 21enne di Sanremo avanza agli “Internazionali SanOpen”, ATP Challenger giunto alla 29esima edizione. Battuta d'arresto per il 20enne romano. Cecchinato, Forti, Weis e Giustino sono approdati al secondo turno e saranno avversari in due derby

zazoomblog : Arnaldi vince a San Marino è nei quarti. Gigante sconfitto - #Arnaldi #vince #Marino #quarti. - EurosportingExp : #ATPChallenger #Cordenons In SEMIFINALE sono approdati Andrea Vavassori e lo statunitense Nicolas De Alboran, mentr… - Tennis_Ita : Challenger Cordenons: impresa di Ferrari su Cerundolo, Arnaldi vince il derby con Cobolli. Dambrosi e Bellucci in m… - EurosportingExp : La copertina di giornata se la merita di diritto Gianmarco Ferrari, n.492 Atp, che compie l’impresa di giornata eli… - Ilsuperbo89 : Del derby ho visto pochino, ho preferito Ferrari, ma ad occhio non mi è sembrato irresistibile. #Cobolli prosegue n… -