Andrea Dovizioso non torna indietro: “Ritiro? È la cosa giusta” (Di giovedì 11 agosto 2022) È una scelta dalla quale non si torna indietro. Firmato Andrea Dovizioso. Il centauro di Yamaha ha deciso di appendere il casco della MotoGP al chiodo al termine di questo Motomondiale 2022 attualmente in corso di svolgimento. L’italiano ha confermato la decisione raccontando, anche, del bel periodo di otto anni passato a difendere i colori della Ducati. Le parole di Andrea Dovizioso Andrea Dovizioso (credit foto – Pagina Facebook WithU Motorsport)“È la cosa giusta. Mi sentivo pronto a farlo. Ho parlato con Yamaha e mi hanno capito. Non mi aspettavo di trovare queste caratteristiche della moto, perché avevo già avuto un’esperienza con la Yamaha. Ma il punto è – sottolinea Andrea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) È una scelta dalla quale non si. Firmato. Il centauro di Yamaha ha deciso di appendere il casco della MotoGP al chiodo al termine di questo Motomondiale 2022 attualmente in corso di svolgimento. L’italiano ha confermato la decisione raccontando, anche, del bel periodo di otto anni passato a difendere i colori della Ducati. Le parole di(credit foto – Pagina Facebook WithU Motorsport)“È la. Mi sentivo pronto a farlo. Ho parlato con Yamaha e mi hanno capito. Non mi aspettavo di trovare queste caratteristiche della moto, perché avevo già avuto un’esperienza con la Yamaha. Ma il punto è – sottolinea...

SkySportMotoGP : Andrea Dovizioso annuncia il ritiro, l'ultima sua gara sarà quella di Misano del 4 settembre: per gli ultimi GP al… - MotorcycleSp : Ramón Forcada è uno degli ingegneri più veterani della MotoGP oggi, avendo lavorato con diversi pilo... #MotoGP… - corsedimoto : ANDREA DOVIZIOSO ha dato prova di coraggio nel round MotoGP a Silverstone: unico pilota Yamaha a puntare sulla hard… - paolo_svc : Fanart Andrea Dovizioso by DaveSalter on DeviantArt #andreadovizioso #dovizioso #desmodovi #dovi #dovi04… - mickybest89 : RT @gponedotcom: L'annuncio del ritiro del Dovi sta provocando tante reazioni dei piloti ed anche la Honda ha voluto salutare Andrea ricord… -