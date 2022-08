AEW | MJF potrebbe ritornare nella compagnia

(Di giovedì 11 agosto 2022) Maxwell Jacob Friedman è fuori dai programmi della AEW da circa due mesi. Più precisamente, da quando ebbe quel famoso sfogo sul ring il 1° Giugno scorso. La spaccatura nel rapporto tra MJF e Tony Khan è parsa così profonda da far credere ai più che l’approdo del primo in WWE fosse più vicino di quanto ci si aspettasse, anche se il suo contratto sarà sciolto solo nel. 2024. Il ritorno del “figliol prodigo”? Tuttavia, nonostante le tribolazioni di questi ultimi mesi, molti dipendenti della AEW credono che il ritorno in pianta stabile di Maxwell sia certo. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer, che spesso ci azzecca, “tutto è molto segreto, ma molti all’interno della AEW assumono che MJF ritornerà prima o poi… Anche se non ne hanno avuto conferma”. Lo stesso Khan, sempre secondo Meltzer, non avrebbe diramato alcuna informazione al riguardo. Qual’è il suo futuro? MJF ...

