LA NAZIONE

vi entrò nel 1977, con una squadra giovanissimi a Mastromarco della quale faceva parte Riccardo Lisi, come ha ricordato Serafino Cappelli in una sua intervista. Nel 1985 entrò a far parte ...vi entrò nel 1977, con una squadra giovanissimi a Mastromarco della quale faceva parte Riccardo Lisi, come ha ricordato Serafino Cappelli in una sua intervista. Nel 1985 entrò a far parte ... Addio a Baronti, il "re dei sottoli" E' stato grande mecenate di sport - Cronaca - lanazione.it Tutto il ciclismo, senza nessuna esclusione, piange la scomparsa di Giuliano Baronti, 75 anni, titolare della Neri Sottoli.it un sigla che da decine di anni accompagna il ciclismo sia come sponsor di ...Senza nemmeno rendersene conto, tutti conoscevano Giuliano Baronti. Anche chi non segue il ciclismo, e toscano a lui deve molto. Basta essere entrati almeno una volta in un supermercato, impossibile n ...