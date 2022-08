11 agosto 1967 | buon compleanno Max Allegri VIDEO

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tanti auguri a MaxNegli ultimi anni è risultato uno degli allenatori più vincenti, pochi però si ricordano del suo passato da calciatore: stiamo parlando di Max. Oggi, l’attuale tecnico della Juventus, compie 55 anni e oltre il presente glorioso ricordiamo un passato da giocatore non proprio idilliaco. Le squadre più importanti in cui ha giocato o dov’è riuscito a rendere meglio sono Cagliari e Pescara. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

L'11 agosto nasce Massimiliano Allegri, un passato da calciatore ed un presente da tecnico più vincente dell'ultimo decennio L'11 agosto è una data destinata a segnare il calcio italiano negli ... Massimiliano Allegri nasce a Livorno, 11 agosto del 1967. E' un allenatore di calcio ed ex centrocampista. Nella stagione 1984/85 Allegri incominciò la carriera professionistica con il Cuoiopelli di S ...