Ultime Notizie – Elezioni 2022, Raggi: “Subito regole chiare per parlamentarie M5S” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Servono regole, chiare e da Subito, per le parlamentarie“. E’ quanto scrive su Facebook Virginia Raggi, ex sindaca di Roma e consigliera capitolina del M5S in vista delle Elezioni del 25 settembre 2022. “In questi giorni in tanti scrivono a me in qualità di membro del Comitato di Garanzia del M5S chiedendomi chiarimenti sulle modalità in cui saranno svolte le parlamentarie. Ho sottoposto da una decina di giorni la questione agli altri membri del Comitato, al presidente Giuseppe Conte e al Garante Beppe Grillo. In qualità di membro del comitato di garanzia, la più votata, credo che vada data una risposta immediata”, mette in guardia Raggi. “Il movimento – sottolinea – si sta accingendo a presentare le liste per le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Servonoe da, per le“. E’ quanto scrive su Facebook Virginia, ex sindaca di Roma e consigliera capitolina del M5S in vista delledel 25 settembre. “In questi giorni in tanti scrivono a me in qualità di membro del Comitato di Garanzia del M5S chiedendomi chiarimenti sulle modalità in cui saranno svolte le. Ho sottoposto da una decina di giorni la questione agli altri membri del Comitato, al presidente Giuseppe Conte e al Garante Beppe Grillo. In qualità di membro del comitato di garanzia, la più votata, credo che vada data una risposta immediata”, mette in guardia. “Il movimento – sottolinea – si sta accingendo a presentare le liste per le ...

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - SkyTG24 : 'Penso che mi candiderò al #Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori… - sole24ore : ?? #CarloCalenda e #MatteoRenzi non hanno incontri in programma, ma il leader di #Azione ha comunque dichiarato di a… - zazoomblog : Ultime Notizie – Spin factor sentiment leader: dopo Draghi Meloni al top crollo Calenda - #Ultime #Notizie #factor… - Davide19663174 : @vladlittledick @ultimenotizie Penso sia falso o meglio:questa persona è stata arrestata per altro e non per il mot… -