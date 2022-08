Trovato l’accordo. A ore l’incontro tra Calenda e Renzi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Oggi dovrebbe tenersi l’incontro diretto tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. I due leader, secondo quanto ha annunciato questa mattina lo stesso Calenda, hanno già raggiunto un accordo elettorale di massima. Matteo Renzi e Carlo Calenda potrebbero vedersi già oggi per sancire l’alleanza “Siamo lavorando a una lista unica con una chiara indicazione della leadership” ha detto aa Omnibus il segretario di Azione Carlo Calenda, parlando dell’accordo con Italia viva di Matteo Renzi. “Ci sono tutte le buone premesse per chiudere ma il diavolo è sempre nei dettagli”, ha aggiunto. Un incontro con Renzi, ha aggiunto Calenda, anche se diverse fonti lo danno per certo entro oggi, “non è fissato, ci siamo visti i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Oggi dovrebbe tenersidiretto tra Carloe Matteo. I due leader, secondo quanto ha annunciato questa mattina lo stesso, hanno già raggiunto un accordo elettorale di massima. Matteoe Carlopotrebbero vedersi già oggi per sancire l’alleanza “Siamo lavorando a una lista unica con una chiara indicazione della leadership” ha detto aa Omnibus il segretario di Azione Carlo, parlando delcon Italia viva di Matteo. “Ci sono tutte le buone premesse per chiudere ma il diavolo è sempre nei dettagli”, ha aggiunto. Un incontro con, ha aggiunto, anche se diverse fonti lo danno per certo entro oggi, “non è fissato, ci siamo visti i ...

