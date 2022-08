Papa Francesco verso le dimissioni, quando progetta di abbandonare il ruolo di pontefice? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Cesare Maffi ha rivelato su Italia oggi un retroscena su Bergoglio. Maffi ha una teoria secondo la quale il Papa vorrebbe dimettersi, ma starebbe aspettando il momento più opportuno. Francesco d’altronde non ha mai nascosto di avvertire pulsioni di rinuncia: la malattia che da mesi l’affligge lo costringe alla sedia a rotelle gli impedisce di stare dietro a tutti i suoi impegni da pontefice. Ma non è il momento giusto per lasciare. Papa Francesco, quando si dimette Secondo Italia oggi il pontefice è stanco e vorrebbe lasciare l’incarico. Tuttavia adesso non può lasciare il suo ruolo: deve aspettare la morte di Benedetto XVI per dimettersi, in quanto due papi emeriti sono troppi per Santa Romana Chiesa. Secondo Cesare Maffi dunque il ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 10 agosto 2022) Cesare Maffi ha rivelato su Italia oggi un retroscena su Bergoglio. Maffi ha una teoria secondo la quale ilvorrebbe dimettersi, ma starebbe aspettando il momento più opportuno.d’altronde non ha mai nascosto di avvertire pulsioni di rinuncia: la malattia che da mesi l’affligge lo costringe alla sedia a rotelle gli impedisce di stare dietro a tutti i suoi impegni da. Ma non è il momento giusto per lasciare.si dimette Secondo Italia oggi ilè stanco e vorrebbe lasciare l’incarico. Tuttavia adesso non può lasciare il suo: deve aspettare la morte di Benedetto XVI per dimettersi, in quanto due papi emeriti sono troppi per Santa Romana Chiesa. Secondo Cesare Maffi dunque il ...

